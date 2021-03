La PA si modernizza e torna ad assumere I profili più richiesti

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) In questi giorni è echeggiata spesso la frase del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: “Il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni: l’ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo». Il volto della Repubblica è quello dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il volto di italiani al servizio dei loro connazionali. Come ha ricordato l’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “sempre di più una parte dell’attività dell’amministrazione pubblica si compone di compiti specifici e mutevoli che riguardano azioni complesse e strettamente interconnesse con il funzionamento delle attività private delle famiglie e delle imprese. Possiamo dire che l’azione privata e pubblica appartengono in misura crescente alla stessa catena produttiva”. Proprio per tutto ciò è stata salutata con soddisfazione unanime la firma del “Patto per l’innovazione del ...