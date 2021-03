Il matrimonio di Sara Tommasi e Antonio Orso con poche persone e una spa per festeggiare (Foto) (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo un anno d’amore Sara Tommasi e Antonio Orso si sono sposati. Tra le storie Instagram Sara Tommasi ha pubblicato alcune Foto del matrimonio e pochi minuti fa un breve video in cui conferma le nozze e ringrazia tutti per l’affetto. Sara seduta al tavolo per la cena a lume di candela con suo marito, ma questa mattina per la coppia c’è stato un momento davvero speciale. Si sono uniti in matrimonio con rito civile nel comune di Massa Martana, in provincia di Perugia. Con loro pochissime persone e poi pomeriggio in pieno relax a Terni con luna di miele in una spa. “Grazie per i messaggi che mi avete scritto nel mio giorno più bello”, la Tommasi mostra felice la sua fede, si scusa perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo un anno d’amoresi sono sposati. Tra le storie Instagramha pubblicato alcunedele pochi minuti fa un breve video in cui conferma le nozze e ringrazia tutti per l’affetto.seduta al tavolo per la cena a lume di candela con suo marito, ma questa mattina per la coppia c’è stato un momento davvero speciale. Si sono uniti incon rito civile nel comune di Massa Martana, in provincia di Perugia. Con loro pochissimee poi pomeriggio in pieno relax a Terni con luna di miele in una spa. “Grazie per i messaggi che mi avete scritto nel mio giorno più bello”, lamostra felice la sua fede, si scusa perché ...

