Dl Sostegni, Landini: 'I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati' (Di domenica 21 marzo 2021) I lavoratori andrebbero tutti vaccinati e non licenziati, ed è completamente sbagliata la scelta politica di un nuovo condono fiscale nel decreto Sostegni, che peraltro amplia la platea dei precari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Iandrebbero tuttie non, ed è completamente sbagliata la scelta politica di un nuovo condono fiscale nel decreto, che peraltro amplia la platea dei precari ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Landini Dl Sostegni, Landini: 'I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati' ...possibili a più gente possibile' Il secondo punto riguarda i sostegni destinati ai lavoratori precari. 'E' vero che si è allargata positivamente la platea a figure finora escluse - osserva Landini - ,...

Dl sostegni: Landini, non e' il momento di inventarsi nuovi condoni Lo ha ribadito il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, concludendo i lavori del dibattito online organizzato dal sindacato sul tema "Recovery Palermo. Idee e azioni per uno sviluppo ...

Dl Sostegni, Landini: "I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati" TGCOM Dl Sostegni, Landini: "I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati" Il segretario della Cgil molto critico sul provvedimento. E sul condono accusa: "Non c'entra nulla con il lavoro, la povertà, l'emergenza" ...

Argo Tractors e Cai: intesa per fornire strumenti agli agromeccanici A due anni dalla firma del primo accordo, Argo Tractors e Cai rinnovano l'intesa per continuare a fornire agli agromeccanici gli strumenti più adatti al loro lavoro. Il nuovo accordo riprende quello s ...

