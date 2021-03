Serie B, Empoli-Virtus Entella: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 20 marzo 2021) È una sfida cruciale Empoli–Virtus Entella: da una parte il sogno di tornare in Serie A e di farlo il prima possibile, dall’altra la speranza di non sprofondare ancora una volta nella terza divisione. La sfida vede la squadra di Dionisi prima in classifica a 56 punti e con un vantaggio di sei lunghezze sulla seconda e sette sulla terza. I toscani non perdono dal 1 novembre contro il Venezia e arrivano al match da 24 risultati utili consecutivi. Una vera e propria macchina da guerra quella dei padroni di casa, che si troveranno di fronte alla squadra di Vivarini che non trova la vittoria da gennaio. Dopo tre 0-0 consecutivi, nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta contro la Cremonese, che ha ancora di più complicato la situazione in classifica. Ecco le probabili formazioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) È una sfida cruciale: da una parte il sogno di tornare inA e di farlo il prima possibile, dall’altra la speranza di non sprofondare ancora una volta nella terza divisione. La sfida vede la squadra di Dionisi prima in classifica a 56 punti e con un vantaggio di sei lunghezze sulla seconda e sette sulla terza. I toscani non perdono dal 1 novembre contro il Venezia e arrivano al match da 24 risultati utili consecutivi. Una vera e propria macchina da guerra quella dei padroni di casa, che si troveranno di fronte alla squadra di Vivarini che non trova la vittoria da gennaio. Dopo tre 0-0 consecutivi, nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta contro la Cremonese, che ha ancora di più complicato la situazione in classifica. Ecco ledi ...

Advertising

TipsBison : Serie B???? 13:00 Empoli vs Virtus Entella Empoli HT Result? 21/20?? - EmpoliCalcio : L’Empoli è la squadra della Serie BKT 2020/21 che ha guadagnato nelle riprese il maggior numero di punti rispetto a… - EmpoliCalcio : Ad Empoli 7 precedenti ufficiali tra le due squadre: 4 vittorie toscane (ultima 2-1 nella serie B 2017/18), 2 pareg… - TUTTOB1 : La Nazione: 'L'Entella ha già un piede in Serie C e per l'Empoli l'occasione è ghiotta' - PEFIORENTINA : Serie B Match Day 30 Saturday 13.00KOs Empoli 1st v Virtus Entella 20th Vicenza 13th v Pescara 19th Reggian… -