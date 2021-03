Juventus-Benevento | Pirlo | “Gara importante Crediamo allo Scudetto”

(Di sabato 20 marzo 2021)in conferenza stampa: “Buffon sta meglio. Demiral, Alex Sandro e Ramsey ancora fuori”. TORINO – Vigilia perper Andrea. Il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa ha presentato la sfida contro i sanniti, in programma alle 15 di domenica 21 marzo 2021., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaha illustrato le difficoltà di questa sfida: “Per noi è una partita moltoperché arriva prima della sosta – ha detto il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – sappiamo di affrontare una squadra che ha bisogno di punti . Noi abbiamo il dovere di mettere pressione all’Inter. ...

... dipenderà da noi, serve una grande gara": così il tecnico della, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida casalinga contro il. "E' una gara particolare e importante, viene prima ...Vincere per mettere pressione all'Inter che non gioca? 'Dobbiamo, è nostro dovere mettere pressione', dice Andrea Pirlo alla vigilia della partita dellacon il. 'Lo possiamo fare solo vincendo, vincendo partita dopo partita, sapendo che questa settimana l'Inter non gioca: avremo la possibilità di avvicinarci, dipenderà solamente da ...Andrea Pirlo è pronto per la sfida di domani, alle ore 15.00 contro il Benevento. Nella consueta conferneza stampa sulla corsa scudetto ha detto: “Sì, dobbiamo. Il nostro dovere è quello di mettere pr ...Torino, 20 mar. - (Adnkronos) - "Ronaldo ha ancora un anno di contratto quindi siamo felici che possa continuare a giocare con noi alla Juventus". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in ...