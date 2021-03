Dl sostegno: tutti gli aiuti per il mondo dello sport (Di sabato 20 marzo 2021) Dei 32 miliardi stanziati nel Dl Sostegni, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, 350 milioni andranno in favore del mondo dello sport. Bonus collaboratori sportivi Non ci sarà più la cifra unica per tutti (prima 600 euro poi diventati 800), con la creazione di tre fasce diverse a seconda di quanto i beneficiari abbiano percepito nel 2019. Chi ha guadagnato meno di 4 mila euro nel 2019 avrà un contributo di 1200 euro per coprire le mensilità di gennaio, febbraio e marzo (vale per tutte le fasce). Coloro che si trovano nella fascia tra 4 mila e 10 mila euro, avranno diritto a 2400 euro e infine i collaboratori che abbiano superato il reddito di 10 mila euro percepiranno 3600 euro. I pagamenti dovrebbero essere effettuati da sport e Salute entro il 15 aprile. Nel decreto non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Dei 32 miliardi stanziati nel Dl Sostegni, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, 350 milioni andranno in favore del. Bonus collaboratoriivi Non ci sarà più la cifra unica per(prima 600 euro poi diventati 800), con la creazione di tre fasce diverse a seconda di quanto i beneficiari abbiano percepito nel 2019. Chi ha guadagnato meno di 4 mila euro nel 2019 avrà un contributo di 1200 euro per coprire le mensilità di gennaio, febbraio e marzo (vale per tutte le fasce). Coloro che si trovano nella fascia tra 4 mila e 10 mila euro, avranno diritto a 2400 euro e infine i collaboratori che abbiano superato il reddito di 10 mila euro percepiranno 3600 euro. I pagamenti dovrebbero essere effettuati dae Salute entro il 15 aprile. Nel decreto non ...

Advertising

Am_Parente : A Silvio Brusaferro e a tutti coloro che lavorano ininterrottamente all’ISS per sconfiggere questo virus va la mia… - CorriereCitta : Dl sostegno: tutti gli aiuti per il mondo dello sport - forza_italia : RT @Greg_Fontana: Lavoro, Bergamo colpita duramente. Per #ForzaItalia al prolungamento degli ammortizzatori sociali, con sostegno esteso a… - EnzoLorenziBg : RT @Greg_Fontana: Lavoro, Bergamo colpita duramente. Per #ForzaItalia al prolungamento degli ammortizzatori sociali, con sostegno esteso a… - ForzaItaliaBerg : RT @Greg_Fontana: Lavoro, Bergamo colpita duramente. Per #ForzaItalia al prolungamento degli ammortizzatori sociali, con sostegno esteso a… -