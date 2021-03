Crotone-Bologna, le probabili formazioni del match (Di sabato 20 marzo 2021) Crotone e Bologna si affrontano in una partita di grande rilevanza in ottica salvezza. Dopo la vittoria con la Samp gli ospiti puntano al bis Il Crotone ospita il Bologna in un match valido per il 28° turno del campionato di Serie A. I pitagorici sono attualmente ultimi in classifica, a 8 punti dalla zona salvezza, e cercheranno la vittoria che renderebbe più agile il percorso che porta ad una permanenza nella massima serie. I felsinei, dal canto loro, sono volati a quota 31 dopo la vittoria contro la Sampdoria e puntano ad ottenere un altro successo che garantirebbe un finale di stagione più tranquillo. QUI Crotone Serse Cosmi sceglie il 3-5-2 con Cordaz tra i pali e Magallan, Golemic e Djidji a completare la difesa. Molina e Pedro Pereira dovranno presidiare gli esterni, ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021)si affrontano in una partita di grande rilevanza in ottica salvezza. Dopo la vittoria con la Samp gli ospiti puntano al bis Ilospita ilin unvalido per il 28° turno del campionato di Serie A. I pitagorici sono attualmente ultimi in classifica, a 8 punti dalla zona salvezza, e cercheranno la vittoria che renderebbe più agile il percorso che porta ad una permanenza nella massima serie. I felsinei, dal canto loro, sono volati a quota 31 dopo la vittoria contro la Sampdoria e puntano ad ottenere un altro successo che garantirebbe un finale di stagione più tranquillo. QUISerse Cosmi sceglie il 3-5-2 con Cordaz tra i pali e Magallan, Golemic e Djidji a completare la difesa. Molina e Pedro Pereira dovranno presidiare gli esterni, ...

