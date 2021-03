32 mld per la ripresa ma altri in arrivo. Aiuti a imprese, P.Iva e scuola (Di sabato 20 marzo 2021) 11 miliardi destinati alle aziende e ai professionisti maggiormente danneggiati dalle chiusure. Indennizzi al via dall'8 aprile, distribuiti sulla base del fatturato. Quasi 5 mld al piano vaccini. ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) 11 miliardi destinati alle aziende e ai professionisti maggiormente danneggiati dalle chiusure. Indennizzi al via dall'8 aprile, distribuiti sulla base del fatturato. Quasi 5 mld al piano vaccini. ...

Advertising

elenabonetti : Il #DecretoSostegni approvato questa sera in Cdm libera altri 32 mld, risorse importanti, che portano ossigeno alle… - ItaliaViva : #DecretoSostegni 32 mld per le imprese e i liberi professionisti, risorse per l’acquisto di vaccini, per il traspor… - Ettore_Rosato : #DecretoSostegni. 32 mld per imprese, P. Iva, vaccini, trasporto pubblico locale, sicurezza nelle scuole e cultura.… - 74_pippo : RT @MPenikas: CONTE: 1) Recovery Plan: - GabrieleIuvina1 : @Bu39159456 Significa meno sperpero. Prendi le partecipate di Roma. O Alitalia. Tanti servizi potrebbero essere fat… -