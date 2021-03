Uomini e Donne, oggi venerdì 19 marzo va in onda: le anticipazioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo lo stop di ieri, oggi torna Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi non è andata in onda giovedì per commemorare le vittime del Covid, a cui ieri è stata dedicata una giornata nazionale. oggi però la trasmissione di Maria De Filippi torna in onda per chiudere al meglio la settimana. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, la puntata odierna, venerdì 19 marzo, sarà un mix di Trono Over e Trono Classico. L’appuntamento dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani. La dama torinese, dopo la sfilata dei giorni precedenti, ammetterà di sentirsi solo dopo la fine della frequentazione con Cataldo. Così la dama scriverà a Maurizio Giaroni, con cui nelle passate settimane ha iniziato una conoscenza: il cavaliere le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo lo stop di ieri,torna. La trasmissione di Maria De Filippi non è andata ingiovedì per commemorare le vittime del Covid, a cui ieri è stata dedicata una giornata nazionale.però la trasmissione di Maria De Filippi torna inper chiudere al meglio la settimana. Secondo ledel Vicolo delle news, infatti, la puntata odierna,19, sarà un mix di Trono Over e Trono Classico. L’appuntamento dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani. La dama torinese, dopo la sfilata dei giorni precedenti, ammetterà di sentirsi solo dopo la fine della frequentazione con Cataldo. Così la dama scriverà a Maurizio Giaroni, con cui nelle passate settimane ha iniziato una conoscenza: il cavaliere le ...

