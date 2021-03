Piero Angela e i 40 anni di Quark: si guarda al futuro con le idee chiare: “Il mio erede oggi? Non mio figlio” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 18 marzo 1981 Piero Angela apriva per la prima volta la sua trasmissione SuperQuark accompagnato dalla riconoscibilissima melodia di Bach scelta come sigla e mai cambiata. oggi, a 40 anni di distanza, il conduttore ripercorre gli anni vissuti al timone del programma di approfondimento e si apre a un’inaspettata rivelazione. Il suo erede in tv, non sarà il figlio Alberto. Da Quark a SupeQuark: come è nato il programma di Piero Angela Con i suoi 92 anni, oggi Piero Angela è uno dei volti più longevi della televisione italiana. Il suo nome è legato da ben 40 anni alla trasmissione che ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 18 marzo 1981apriva per la prima volta la sua trasmissione Superaccompagnato dalla riconoscibilissima melodia di Bach scelta come sigla e mai cambiata., a 40di distanza, il conduttore ripercorre glivissuti al timone del programma di approfondimento e si apre a un’inaspettata rivelazione. Il suoin tv, non sarà ilAlberto. Daa Supe: come è nato il programma diCon i suoi 92è uno dei volti più longevi della televisione italiana. Il suo nome è legato da ben 40alla trasmissione che ha ...

