Evade dai domiciliari e la trovano davanti al bar | arrestata 66enne

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSassano (Sa) – I Carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna classe ’55, ritenuta responsabile di evasione. I Carabinieri della stazione di Sassano, domenica mattina, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato nei pressi di un bar, la donna che, senza alcuna autorizzazione, si era allontanata propria abitazione dov’era ristretta in regime di detenzione domiciliare. Dopo le formalità di rito, l’è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della compagnia di Sala Consilina e giudicata per rito direttissimo. Dopo la condanna, la donna è stata sottoposta nuovamente al regime di detenzione domiciliare L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Rampa

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Paolo Cristinziano, hanno arrestato in flagranza una 66enne ritenuta responsabile di evasione dai domiciliari. I militari della Stazione di Sassano domenica mattina, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato la donna nei pressi di un bar dopo che si era allontanata senza autorizzazione dalla propria abitazione.