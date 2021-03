Europa League, l’Ajax dà appuntamento alla Roma: “Ci aspetta una grande sfida” (Di venerdì 19 marzo 2021) Sul proprio account Instagram, l’Ajax ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2021, che ha messo il club olandese di fronte alla Roma. “grande partita la prossima, Roma” si legge sul profilo dei Lancieri, che ospiteranno gli uomini di Fonseca all’Amsterdam Arena l’8 aprile. Il ritorno, invece, andrà in scena all’Olimpico sette giorni dopo. Europa League, QUARTI DI FINALE: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Sul proprio account Instagram,ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di2021, che ha messo il club olandese di fronte. “partita la prossima,” si legge sul profilo dei Lancieri, che ospiteranno gli uomini di Fonseca all’Amsterdam Arena l’8 aprile. Il ritorno, invece, andrà in scena all’Olimpico sette giorni dopo., QUARTI DI FINALE: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

