Corrado | su Casa Donne si può trovare soluzione

Roma – "Si puo' trovare il modo per contemperare le due esigenze: garantire i presidi, evitare i mancati pagamenti e garantire gli incassi dovuti al Comune". Secondo la neo assessora regionale al Turismo e agli Enti Locali, Valentina Corrado, esiste una strada per risolvere la vicenda della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che rischia lo sfratto dopo la decisione del Campidoglio di mettere a bando il complesso del Buon Pastore dove questa esperienza ha sede. L'esponente del M5S, nel corso di un'intervista all'agenzia Dire, ha sottolineato che "il tema puo' essere affrontato contemperando due esigenze egualmente importanti e il dialogo deve essere alla base del confronto. Puo' essere trovata una quadra se c'e' la volonta da entrambe le parti, anche capendo l'esigenza di un ente che ha bisogno di recuperare e ...

