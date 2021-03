Ciro Ferrara | chi è | età | carriera | Maradona e lo scherzo a Le Iene

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex allenatore di calciosarà ospite questa sera su Rai 1 nel programma televisivo “Canzone segreta”: scopriamo chi è il calciatore, l’età, il rapporto cone tanto altro! Chi è(getty images)L’ex calciatore e allenatoreè questa sera tra gli ospiti d’onore di Serena Rossi nel programma “Canzone segreta”: scopriamo qualcosa in più su di lui, quanti anni ha, in quali programmi ha partecipato e tanto altro!è nato a Napoli nel settembre del 1967: oggi ha quindi 53 anni. Ha iniziato a giocare come difensore da giovanissimo, e negli anni 80 e i 90 era considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Ha indossato negli anni didue maglie ...