Calciomercato Inter | addio ormai vicino | lo vuole il Bayern Monaco

Advertising

Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Nuovo stadio a #Milano, sindaco #Sala: 'Servono 5-6 anni di lavoro, fermi finché l'#Inter non chiarisce il suo futuro' https:… - gilnar76 : Inter Sassuolo rinviata: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #InterSassuolo, ecco cosa succede ora: anche per la Lega si va verso il rinvio, la probabile data per il recupero https://t.c… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #InterSassuolo, #Perrone: 'La Lega ha permesso un liberi tutti, il protocollo soluzione all'italiana'… - cliexit_ : RT @fcin1908it: #Eriksen si è preso l’#Inter: “Adesso è aumentato anche il valore di mercato” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Offerta identica per la Fiorentina, che pure ha messo gli occhi sul tecnico, mentre le altre opzioni sembrano al momento impraticabili: l'e il bis alla Juventus sono a 15,00, il ritorno in ...Commenta per primo In scadenza a giugno con l', il 35enne difensore Aleksandar Kolarov la prossima stagione potrebbe giocare con il Bologna .(CalcioMercato.it) Per questo ... domenica 21 marzo compresa, il divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 e il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i ...Commentando ai microfoni di TMW il rinvio di Inter-Sassuolo, l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio esprime una critica che si espande poi alla gestione del calcio nel nostro ...