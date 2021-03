Probabili formazioni Parma-Genoa | ventottesima giornata Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi, match delladi. E’ l’ultima spiaggia per i ducali, che senza una vittoria in questo scontro diretto con i rossoblu potrebbero doversi rassegnare alla retrocessione. Dal canto suo il Grifone con un successo, che manca ormai da sette turni, si metterebbe al sicuro. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 19 marzo, diretta su Sky Sport, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Torna Kucka dalla squalifica, Gervinho dovrebbe non essere della contesa per infortunio e così Man e Karamoh a comporre la coppia offensiva. Pellè per la panchina. QUI– Tornano Masiello e Destro dalla squalifica, ma solo il ...

Advertising

TernanaNews : RassegnaStampa - Messaggero - Teramo-Ternana, le probabili formazioni - zazoomblog : Probabili formazioni Torino-Sassuolo: recupero ventiquattresima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili… - TuttoFanta : ??Tutte le #ProbabiliFormazioni della 27^ giornata di #fantacalcio. ??Sempre aggiornate e con le percentuali #voto… - magica_pro : #ProSesto-#ProVercelli, le probabili formazioni - zazoomblog : Probabili formazioni Hellas Verona-Atalanta: ventottesima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

TORINO - Arriva il momento del salto di qualità per il Sassuolo , che nel recupero della 24esima giornata di Serie A contro il Torino proverà a rilanciarsi per un posto in Europa. Questo almeno è il ...Ammoniti : Espulsi : Note :Torino - Sassuolo Torino (3 - 5 - 2) : Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria. A disposizione: V.24 calciatori convocati per la sfida odierna: tra questi c'è anche Alessio Cerci. Ecco le probabili formazioni della partita. Potrete seguire l'incontro in diretta grazie al LIVE MATCH di TuttoC.com: ...Allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco si affrontano la Turris e il Catania nel match valevole per la 31^ giornata del campionato di serie C, girone C, in programma oggi pomeriggio alle ore ...