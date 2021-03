Pioli “Abbiamo fatto tanto ma non ci accontentiamo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le partite di Europa League ci hanno aiutato a crescere, a capire certe situazioni, ci hanno migliorato, ma domani il risultato è importante: vogliamo la qualificazione. Sarebbe un risultato straordinario contro un avversario di grandissima qualità, Abbiamo superato tante difficoltà e ora dobbiamo puntare a vincere”. Stefano Pioli non si accontenta di quanto fatto e mette nel mirino i quarti di finale alla vigilia del ritorno contro il Manchester United al Meazza. “Sono 11-12 partite che non perdono, sono avversari molto temibili e dovremo giocare con grande qualità, grande personalità e ritmo per avere la meglio – sottolinea ancora il tecnico rossonero – Tutti avrebbero firmato ad agosto per ritrovarsi a questo punto della stagione in corsa in Europa League e per arrivare fra le prime quattro del campionato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le partite di Europa League ci hanno aiutato a crescere, a capire certe situazioni, ci hanno migliorato, ma domani il risultato è importante: vogliamo la qualificazione. Sarebbe un risultato straordinario contro un avversario di grandissima qualità,superato tante difficoltà e ora dobbiamo puntare a vincere”. Stefanonon si accontenta di quantoe mette nel mirino i quarti di finale alla vigilia del ritorno contro il Manchester United al Meazza. “Sono 11-12 partite che non perdono, sono avversari molto temibili e dovremo giocare con grande qualità, grande personalità e ritmo per avere la meglio – sottolinea ancora il tecnico rossonero – Tutti avrebbero firmato ad agosto per ritrovarsi a questo punto della stagione in corsa in Europa League e per arrivare fra le prime quattro del campionato. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Abbiamo Milan, Pioli: 'Ibrahimovic e Bennacer sono recuperati. Sul nervosismo di Theo, Rebic e Donnarummma....' ... il tecnico Stefano Pioli nanalizza la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello: SUL PERCORSO IN EUROPA LEAGUE: 'Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere. ...

Milan, Pioli: 'Ibrahimovic a disposizione, se serve entrerà' Pioli sa di avere un leggerissimo vantaggio in virtù del pareggio dell'andata, ma centrare il ... Sarebbe un risultato straordinario contro un avversario di grandissima qualità, abbiamo superato tante ...

Milan, Pioli: "Abbiamo perso un'occasione. E c'era un rigore per noi" La Repubblica Milan-Manchester United, Pioli: “Vogliamo la qualificazione” Milan-Manchester United, Stefano Pioli in conferenza stampa ... ci sono state tante cose belle e difficili, abbiamo sempre avuto la giusta mentalità, e dobbiamo proseguire così. Se buttiamo fuori il ...

Pioli “Abbiamo fatto tanto ma non ci accontentiamo” MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le partite di Europa League ci hanno aiutato a crescere, a capire certe situazioni, ci hanno migliorato, ma domani il risultato è importante: vogliamo la qualificazione. Sa ...

