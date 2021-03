Otello, con Mario del Monaco, in onda su Rai 5 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Otello è un’opera che si commenta da sola, per la sua popolarità e per la sua trama. Fu tra i capolavori più importanti di Verdi. E Rai 5 propone una delle versioni migliori, quella diretta da Tullio Serafin. Una trama di gelosia, amore malato e vendette senza colpe quella dell’Otello, che mosso da una irrefrenabile e ingiusta ira verso la sua amata, le toglie la vita. Cast ed info Questa versione fu interpretata dal tenore che più di tutti ha reso celebre il ruolo verdiano: Mario Del Monaco. Nel cast con del Monaco vediamo Renato Capecchi nel ruolo di Jago e Rosanna Carteri in quello di Desdemona. Regia di Franco Enriquez. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 17 marzo 2021)è un’opera che si commenta da sola, per la sua popolarità e per la sua trama. Fu tra i capolavori più importanti di Verdi. E Rai 5 propone una delle versioni migliori, quella diretta da Tullio Serafin. Una trama di gelosia, amore malato e vendette senza colpe quella dell’, che mosso da una irrefrenabile e ingiusta ira verso la sua amata, le toglie la vita. Cast ed info Questa versione fu interpretata dal tenore che più di tutti ha reso celebre il ruolo verdiano:Del. Nel cast con delvediamo Renato Capecchi nel ruolo di Jago e Rosanna Carteri in quello di Desdemona. Regia di Franco Enriquez. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Advertising

yeswecaaaaaaan : @__Kekka___ Ama poi c’è un altro degli overparty più importanti soprattutto per le ame spagnole, la super scenata d… - rachemenefrega : RT @cherrylipvs: SCUSATE MA IO ORA SCOPRO DOPO AVER STUDIATO PER UN MESE SHAKESPEARE E OTELLO CHE C’È UNA PRODUZIONE DI OTHELLO CON EWAN MC… - cherrylipvs : SCUSATE MA IO ORA SCOPRO DOPO AVER STUDIATO PER UN MESE SHAKESPEARE E OTELLO CHE C’È UNA PRODUZIONE DI OTHELLO CON… - rapsfitzherbert : resoconto della settimana: ho visto due film bellissimi che si chiamano “La lettera Scarlatta” e “Casanova”, esco c… - Toni_ct_1 : RT @backtoblacklis1: son venuta a lavorare sportiva, con gli anfibi neri per la pioggia che sembro Otello Celletti, e pure senza reggiseno,… -