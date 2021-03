**Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'** (2) (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - UffPost : RT @Marzia_M: Comunque è giusto. #Gualtieri è stato un pessimo ministro di un governo fallimentare che ha messo l’Italia in ginocchio per u… - TV7Benevento : **Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'** (2)... -