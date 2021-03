Post Brescia-Reggina, le parole di Baroni (Di martedì 16 marzo 2021) Marco Baroni ha parlato subito dopo la sconfitta rimediata a Brescia contro gli uomini di Pep Clotet. La rete decisiva è stata firmata dall’olandese Tom Van de Looi subito dopo l’inizio della ripresa. Ecco le parole del tecnico dei calabresi. Brescia – Reggina 1-0: Van de Looi decide il match del Rigamonti Cosa ha detto Marco Baroni dopo Brescia-Reggina? “Non è facile giocare partite ravvicinate per noi che spendiamo tanto, tra l’altro contro una squadra forte . Il Brescia ha qualità, credo nel primo tempo abbiamo avuto almeno tre occasioni da rete che sono state gestite male. Abbiamo preso un gol appena entrati in campo nel secondo tempo, è chiaro che la squadra ha perso un po’ di lucidità. Avevamo trovato l’occasione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Marcoha parlato subito dopo la sconfitta rimediata acontro gli uomini di Pep Clotet. La rete decisiva è stata firmata dall’olandese Tom Van de Looi subito dopo l’inizio della ripresa. Ecco ledel tecnico dei calabresi.1-0: Van de Looi decide il match del Rigamonti Cosa ha detto Marcodopo? “Non è facile giocare partite ravvicinate per noi che spendiamo tanto, tra l’altro contro una squadra forte . Ilha qualità, credo nel primo tempo abbiamo avuto almeno tre occasioni da rete che sono state gestite male. Abbiamo preso un gol appena entrati in campo nel secondo tempo, è chiaro che la squadra ha perso un po’ di lucidità. Avevamo trovato l’occasione ...

Advertising

showescort : Melinda ragazza di Brescia Melinda #ragazza di #Brescia di 20 anni. Ragazza #italorussa cerca ragazzo serio che acc… - BasketMagazine : New post: Milano, a Brescia un Rodriguez da record 29 punti (high personale) #basketmagazine - SignorAldo : RT @BasketMagazine: New post: Brescia-Milano: Buscaglia: “Non abbiamo mai mollato, però abbiamo preso 100 punti”. Messina: “Abbiamo vinto u… - SignorAldo : RT @BasketMagazine: New post: Brescia-Milano, le pagelle: Rodriguez come il maestro Muti, Moss giocatore senza età #basketmagazine https:/… - SignorAldo : RT @BasketMagazine: New post: Milano ritorna alla vittoria, ma Brescia esce tra gli applausi #basketmagazine -