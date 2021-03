Motomondiale: Honda, Marquez gira a Montmelò con una MotoGp depotenziata (Di martedì 16 marzo 2021) Barcellona, 16 mar. -(Adnkronos) – Il recupero di Marc Marquez procede spedito. Lo spagnolo si sta impegnando al massimo per provare a essere presente nel primo appuntamento stagionale, ovvero le prove libere del GP Qatar, in programma venerdì 26 marzo. Dopo aver girato la scorsa settimana per due ore sul circuito di Alcarrás con una piccola moto Bucci, questa volta il pilota della Honda ha alzato l’asticella. Come prevedeva il piano di recupero pubblicato dalla Honda Hrc, il quarto step consisteva nel girare con una RC213V-S una MotoGp 2015 depotenziata. Marquez ci è riuscito oggi, testando le sue condizioni in pista al Montmelò, come ha mostrato in un video pubblicato sul suo account Instagram. Resta comunque da capire se al termine ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Barcellona, 16 mar. -(Adnkronos) – Il recupero di Marcprocede spedito. Lo spagnolo si sta impegnando al massimo per provare a essere presente nel primo appuntamento stagionale, ovvero le prove libere del GP Qatar, in programma venerdì 26 marzo. Dopo averto la scorsa settimana per due ore sul circuito di Alcarrás con una piccola moto Bucci, questa volta il pilota dellaha alzato l’asticella. Come prevedeva il piano di recupero pubblicato dallaHrc, il quarto step consisteva nelre con una RC213V-S una2015ci è riuscito oggi, testando le sue condizioni in pista al, come ha mostrato in un video pubblicato sul suo account Instagram. Resta comunque da capire se al termine ...

