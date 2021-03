Caso Bonino: i più europei vittime della loro trasparenza (Di martedì 16 marzo 2021) La prima foglia del carciofo si chiama Valerio Federico. È il tesoriere del partito +Europa, sfiduciato a maggioranza domenica dall’assemblea nazionale. “Vogliono farci fuori uno a uno, come foglie di carciofo”, ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino. “Prima che venga il mio turno, me ne vado io”. La storica senatrice radicale ha fondato +Europa nel 2017, dopo la morte di Marco Pannella. Difficile immaginare che il partito possa andare avanti senza di lei. E infatti gli oppositori Piercamillo Falasca, Riccardo Magi (deputato), Carmelo Palma e Silvja Manzi (ex fedelissima della Bonino) non miravano a lei. Contestano la segreteria di Benedetto della Vedova e i suoi magri risultati: quorum mancato alle politiche 2018 (2,6%) e alle europee 2019 (3,1%), percentuali deludenti nelle elezioni locali successive, 2% fisso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) La prima foglia del carciofo si chiama Valerio Federico. È il tesoriere del partito +Europa, sfiduciato a maggioranza domenica dall’assemblea nazionale. “Vogliono farci fuori uno a uno, come foglie di carciofo”, ha detto la leader di +Europa, Emma. “Prima che venga il mio turno, me ne vado io”. La storica senatrice radicale ha fondato +Europa nel 2017, dopo la morte di Marco Pannella. Difficile immaginare che il partito possa andare avanti senza di lei. E infatti gli oppositori Piercamillo Falasca, Riccardo Magi (deputato), Carmelo Palma e Silvja Manzi (ex fedelissima) non miravano a lei. Contestano la segreteria di BenedettoVedova e i suoi magri risultati: quorum mancato alle politiche 2018 (2,6%) e alle europee 2019 (3,1%), percentuali deludenti nelle elezioni locali successive, 2% fisso ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Bonino CAMBIAMENTO 'RADICALE' IN +EUROPA, LASCIANO BONINO E DELLA VEDOVA. NEL PD SI APRE L'ERA DI ENRICO LETTA Nelle parole della Bonino però traspare un certo risentimento verso una parte interna di +Europa ... come prevede la norma statutaria in caso di dimissioni del segretario. Intanto cambiamenti in atto ...

Enrico Letta, il futuro del centro - sinistra e le alleanze da costruire Non è un caso che si sia rivolto ai giovani, all'associazionismo e all'ambientalismo in prima ... Ne è la prova l'addio di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova al progetto di +Europa, nato poco prima ...

La guerra delle tessere in stile Dc che ha fatto implodere +Europa la Repubblica Caso Bonino: i più europei vittime della loro trasparenza La storica senatrice radicale ha fondato +Europa nel 2017, dopo la morte di Marco Pannella. Difficile immaginare che il partito possa andare avanti senza di lei. E infatti gli oppositori Piercamillo F ...

Tiro alla fune sul Dl Sostegni Tiro alla fune nella maggioranza sul dl sostegni che arriverà in settimana. Ad un capo, Lega e Forza Italia richiedono più sconti fiscali per gli autonomi e le imprese e indennizzi veri per i danni de ...

