Taranto | uccide moglie e suocera | 61enne si dà alla fuga | ricercato

Advertising

Corriere : Taranto, uccide moglie e suocera con un coltello: caccia al fuggitivo - MediasetTgcom24 : Taranto, uccide moglie e suocera: si dà alla fuga, ricercato #Taranto - GranchiTatiana : RT @MediasetTgcom24: Taranto, uccide moglie e suocera: si dà alla fuga, ricercato #Taranto - Borderline_24 : Massafra, uccide moglie e suocera e fugge: ricercato 61enne - GirWebTV : Tragedia nel tarantino: uccide moglie e suocera - -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto uccide

Sono intervenuti anche il medico legale e il pm di turno della Procura di, Marco Colascilla Narducci. La zona è stata transennata e i militari del Ris stanno compiendo i rilievi per ...Duplice omicidio, lunedì sera, a Massafra in provincia di. Un uomo di 61 anni, Antonio Granata, ha ucciso la moglie di 65 e la suocera di 91, colpendole con un attrezzo da lavoro, una grossa lama, usato in campagna. È accaduto in via Da Vinci nel ...Omicidio a Massafra (Taranto). Un uomo di 61 ha ucciso la moglie e poi la suocera prima di darsi alla fuga. MASSAFRA (TARANTO) – Omicidio a Massafra, in provincia di Taranto, nella giornata di lunedì ...Il duplice omicidio, avvenuto intorno alle 18 in un appartamento in via Da Vinci, sarebbe stato commesso dal un uomo che avrebbe ucciso moglie e suocera con un coltello. L’omicida è fuggito ed è ...