Francesca Lodo, l'ex valletta all'Isola dei Famosi dopo Tangentopoli (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesca Lodo sarà una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi, dopo lo scandalo di Vallettopoli. dopo qualche anno di lontananza dai riflettori, la 38enne è adesso pronta a sbarcare in Honduras come naufraga nel reality show di canale 5, in onda ogni lunedì e giovedì a partire dall'11 marzo. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi con la simpatica Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, reduce dall'esperienza al Grande fratello vip, che sostituisce Elettra Lamborghini colpita dal Covid e quindi impossibilitata ad essere in studio. Chi è Francesca Lodo prima dell'Isola dei Famosi Francesca Lodo, alta 1.77 m, modella e showgirl, nasce a Cagliari il 1° agosto 1982 sotto il segno del Leone. La sua carriera inizia a ...

