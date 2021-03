Autobus divorato dalle fiamme | tanta paura sulla Provinciale | autista in salvo

(Di lunedì 15 marzo 2021) MOGLIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7.45 circa di questa mattina, tra Mogliano e Massa Fermana, località Villa Berardi,strada72, per un incendio di un. ...

CronacheMc : Incendio tra Mogliano e Massa Fermana, sulla Provinciale 72. Il mezzo è andato distrutto, non risultano feriti -

Cronache Maceratesi

L', alimentato a gasolio è stata avvolto completamente dalle fiamme. L'intervento della squadra dei vigili del fuoco del comando di Macerata unitamente ai colleghi del comando di Fermo è valso ...E fortunatamente le fiamme, subito domate dai vigili del fuoco, non hanno raggiunto la vegetazione circostante o le case a pochi metri di distanza dalla curva dove l'è andato a fuoco. 'L'...MOGLIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7.45 circa di questa mattina, tra Mogliano e Massa Fermana, località Villa Berardi, sulla strada Provinciale 72, per un incendio di ...INCENDIO tra Mogliano e Massa Fermana, sulla Provinciale 72. Il mezzo è andato distrutto, non risultano feriti ...