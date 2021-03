Adriano Celentano spunta una storia segreta con Ornella Muti, Claudia Mori: “Lui si sentiva solo…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Negli anni ’80 lo avranno notato in molti. Tra Ornella Muti e Adriano Celentano c’è stato qualcosa. Forse, nonostante il segreto mantenuto per anni, i segnali della storia tra Adriano Celentano e Ornella Muti sono sempre stati tutti lì. All’epoca Adriano era già sposato con la bellissima Claudia Mori, convolati a nozze nel lontano 1964. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 marzo 2021) Negli anni ’80 lo avranno notato in molti. Trac’è stato qualcosa. Forse, nonostante il segreto mantenuto per anni, i segnali dellatrasono sempre stati tutti lì. All’epocaera già sposato con la bellissima, convolati a nozze nel lontano 1964. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rsptorino : Adriano Celentano - Non esser timida - lowevonadler191 : I am a dream ...: Adriano Celentano -Ma Perke - lowevonadler191 : I am a dream ...: Adriano Celentano - Solo Da Un Quarto D'ora (HD) - lowevonadler191 : I am a dream ...: Adriano Celentano - Si e No - onderyavuz10 : Adriano Celentano - Per Averti -