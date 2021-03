**Pd: Orlando, 'da Letta relazione alta e condivisibile, consente rialzare testa'** (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Da Enrico Letta una relazione alta, bella, condivisibile, che consente di rialzare la testa, di guardare avanti, di affrontare una fase tutt'altro che semplice per il Paese". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Ora tutti quanti dovremo dare il nostro contributo a far sì che la riflessione fatta oggi si possa sviluppare e possa determinare un'iniziativa politica conseguente. In questo senso, mi sembra molto giusta l'indicazione di tornare a una discussione all'interno dei circoli, di coinvolgere i nostri militanti ed elettori”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Da Enricouna, bella,, chedila, di guardare avanti, di affrontare una fase tutt'altro che semplice per il Paese". Così il ministro del Lavoro, Andrea. "Ora tutti quanti dovremo dare il nostro contributo a far sì che la riflessione fatta oggi si possa sviluppare e possa determinare un'iniziativa politica conseguente. In questo senso, mi sembra molto giusta l'indicazione di tornare a una discussione all'interno dei circoli, di coinvolgere i nostri militanti ed elettori”.

