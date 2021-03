Kia EV6 | primi dettagli sul nuovo modello 100% elettrico

(Di domenica 14 marzo 2021) Kia ha diffuso le prime immagini e informazioni ufficiali della ‘EV6‘ realizzata sulla nuova piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) sviluppata appositamente per i veicoli a trazione elettrica. Ilè ‘la Kia dei primati’; è infatti il primo a: essere creato sulla base della piattaforma E-GMP, esibire illogo della Casa e utilizzare una nuova denominazione che in futuro identificherà tutte le vetture Kia a trazione elettrica. La nuova generazione di BEV basate sulla piattaforma dedicata E-GMP verrà infatti denominata seguendo un’inedita nomenclatura con unapproccio volto ad introdurre maggiore semplicità e uniformità nella denominazione dei modelli elettrici di Kia in tutti i mercati del mondo. Tutti i prossimi modelli a trazione elettrica alimentati da una batteria di Kia inizieranno con il prefisso ...

Per quello che riguarda il design, chiaramente ci si può aspettare uno stile unico per il nuovo JW, nonostante si possa notare un'ispirazione forte da quelli di Ioniq 5 e della nuova. In ...... ha fatto parlare di sé non solo per i due veicoli già realizzati, il Canoo e l'MPDV, ma soprattutto per con la collaborazione con Hyundai che ha permesso la nascita di Ioniq 5 e della futuraUn nuovo prototipo del crossover elettrico della casa coreana è stato immortalato con indosso una livrea mimetica ...Il futuro delle auto elettriche sembra essere sempre più roseo. Per questo motivo Kia ha deciso di puntare tutto su EV6, nuovo modello della gamma che amalgama longevità a potenza. Un primo teaser è ...