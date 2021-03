Mosca | fermati 200 partecipanti a forum politico

(Di sabato 13 marzo 2021) Lo riferisce il ministero dell'Interno russo che sottolinea che all'evento erano presenti "i membri di una organizzazione le cui attività sono considerate indesiderate in territorio russo"

Sono oltre 150 gli attivisti e i politici d'opposizione russial 'forum dei consiglieri municipali indipendenti' in corso nell'hotel Izmailovo di. A segnalarlo è stata l'Ong Ovd - Info sul suo sito Internet pubblicando una lista provvisoria dei ......oggi al "forum dei consiglieri municipali indipendenti" che era in corso nell'hotel Izmailovo di: lo sostiene l'ong Ovd - Info sul suo sito internet stilando una lista provvisoria dei. ...Partecipavano al "forum dei consiglieri municipali indipendenti" nell'hotel Izmailovo di Mosca. Tra i fermati anche l'ex sindaco di ...Sono oltre 150 gli attivisti e i politici d'opposizione russi fermati al "forum dei consiglieri municipali indipendenti" in corso nell'hotel Izmailovo di Mosca. A segnalarlo è stata l'Ong Ovd-Info sul ...