Milan, Pioli: “Kessie può giocare ovunque, è fortissimo anche mentalmente” (Di sabato 13 marzo 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato delle super prestazioni di Franck Kessie nell'ultimo periodo. Ecco l'elogio del mister Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 marzo 2021) Stefano, alla vigilia di-Napoli, ha parlato delle super prestazioni di Francknell'ultimo periodo. Ecco l'elogio del mister Pianeta

Advertising

capuanogio : Bel #Milan, davvero. Mille assenze, zero lamentele e va a giocarsela. Certo, anche al #ManUtd mancavano giocatori i… - acmilan : ??? LIVE su AC Milan Official App la conferenza di Mister Pioli e @fikayotomori_ alla vigilia di #MUFCACM ??… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ? Più forti di tutto (anche di un arbitro incapace) ? 'Vinciamo per loro' ?… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ????: '#Scudetto? Dobbiamo concentrarci sulla sfida di domani, la gara più importante è que… - Ftbnews24 : @SerieA #Milan #VeronaMilan #Ibra ?? -