Latina: gli agenti trovano la droga…nel muro. E’ caccia allo spacciatore (Di sabato 13 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato di Latina, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha perquisito anche alcuni locali comuni in condomini di edilizia residenziale pubblica del quartiere San Valentino. La droga trovata nel muro Dello stupefacente, occultato nell’intercapedine di un muro, nella zona delle cantine, è stato così recuperato. Difatti all’interno di una busta sono stati rinvenuti ben 77 grammi di cocaina. Tuttavia, al momento, sono in corso indagini finalizzate ad individuare a chi appartenesse la droga. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri glidella Polizia di Stato di, nel corso di un servizio di contrastospaccio di stupefacenti, ha perquisito anche alcuni locali comuni in condomini di edilizia residenziale pubblica del quartiere San Valentino. La droga trovata nelDello stupefacente, occultato nell’intercapedine di un, nella zona delle cantine, è stato così recuperato. Difatti all’interno di una busta sono stati rinvenuti ben 77 grammi di cocaina. Tuttavia, al momento, sono in corso indagini finalizzate ad individuare a chi appartenesse la droga. su Il Corriere della Città.

