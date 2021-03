UFFICIALE, Marco Rossi rinnova con l’Ungheria: contratto fino al 2025 (Di venerdì 12 marzo 2021) La Federcalcio ungherese ha annunciato che Marco Rossi è stato confermato nel ruolo di Commissario Tecnico firmando un contratto sino al 2025 La Federcalcio ungherese ha annunciato che Marco Rossi è stato confermato nel ruolo di Commissario Tecnico firmando un contratto sino al 2025. Rossi ha guidato l’Ungheria alla convocazione a Euro 2020 e alla promozione in nella Lega A della UEFA League of Nations. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2022. Marco Rossi ?????2025?? ??????https://t.co/0uFYG3T7uL#csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/xNv4hqdFJl — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) La Federcalcio ungherese ha annunciato cheè stato confermato nel ruolo di Commissario Tecnico firmando unsino alLa Federcalcio ungherese ha annunciato cheè stato confermato nel ruolo di Commissario Tecnico firmando unsino alha guidatoalla convocazione a Euro 2020 e alla promozione in nella Lega A della UEFA League of Nations. Il suosarebbe scaduto nel 2022.??????? ??????https://t.co/0uFYG3T7uL#csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/xNv4hqdFJl — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com

