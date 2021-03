Selena Gomez: «Lasciare i social è stata la cosa migliore che abbia mai fatto» (Di venerdì 12 marzo 2021) Regina delle classifiche, Selena Gomez è stata anche la regina dei social: per un momento, era il 2016, è riuscita a battere il record diventando la più seguita in assoluto su Instagram, togliendo il primato a Taylor Swift e scalzando Beyoncé. Poi, però, ha abbandonato. È ormai da tre anni che i suoi profili – Twitter, oltre a Instagram – sono gestiti dalla sua assistente: ci sono soprattutto foto ufficiali, i frame della sua vita privata sono rarissimi, ma non è più lei a postare, e soprattutto non è più lei a moderare i commenti e a rispondere. Al massimo invia i contenuti via mail a chi ora ha persino le password del suo account. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Regina delle classifiche, Selena Gomez è stata anche la regina dei social: per un momento, era il 2016, è riuscita a battere il record diventando la più seguita in assoluto su Instagram, togliendo il primato a Taylor Swift e scalzando Beyoncé. Poi, però, ha abbandonato. È ormai da tre anni che i suoi profili – Twitter, oltre a Instagram – sono gestiti dalla sua assistente: ci sono soprattutto foto ufficiali, i frame della sua vita privata sono rarissimi, ma non è più lei a postare, e soprattutto non è più lei a moderare i commenti e a rispondere. Al massimo invia i contenuti via mail a chi ora ha persino le password del suo account.

Advertising

chenjusthan : Definitivamente mi favorita Selena Gomez - Buscando Amor (Lyric Video) - azevenus : Mano o EP da Selena Gomez - louiswhistle : I BELIEVE IN SELENA GOMEZ AND ROSÉ DEBUT SOLO SUPREMACY - DioBenedicaMe : RT @cryIngwsel: Selena Gomez riesci a fare un album senza fare bop assurdi? ma tu continua pure con musica latina, pop, rock quello che vuo… - DioBenedicaMe : RT @_SelenaGITALY: “Mi hanno raccontato cose molto personali che accadono nelle loro vite. A volte hanno anche detto di non averlo detto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Cardi B, prima donna rapper a conquistare il disco di diamante ... "Girls like You" dei Maroon 5 e "Taki Taki" di DJ Snake con Ozuna e Selena Gomez, per citarne alcuni. Nel 2020 torna sulle scene musicali con il brano WAP, dove duetta con Megan Thee Stallion, ...

Cardi B non vuole che Selena Gomez lasci la musica Cardi B ha letto l'intervista in cui Selena Gomez ha accennato a un suo possibile ritiro dalla musica, per concentrarsi più sulla recitazione e sul ruolo da produttrice. " È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti ...

Selena Gomez, ipotesi ritiro dalla musica: «Faccio un ultimo tentativo» Vanity Fair Italia Cardi B non vuole che Selena Gomez lasci la musica Cardi B ha letto l'intervista in cui Selena Gomez ha accennato a un suo possibile ritiro dalla musica, per concentrarsi più sulla recitazione e sul ruolo da produttrice. "È difficile continuare a fare ...

Selena Gomez mostra un'anteprima del video del singolo Adiós Adiós è il nuovo brano estratto dall’album in uscita prossimamente. Nei mesi scorsi Selena Gomez ha ottenuto numerosi consensi con i primi singoli, ovvero De Una Vez, Baila Co ...

... "Girls like You" dei Maroon 5 e "Taki Taki" di DJ Snake con Ozuna e, per citarne alcuni. Nel 2020 torna sulle scene musicali con il brano WAP, dove duetta con Megan Thee Stallion, ...Cardi B ha letto l'intervista in cuiha accennato a un suo possibile ritiro dalla musica, per concentrarsi più sulla recitazione e sul ruolo da produttrice. " È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti ...Cardi B ha letto l'intervista in cui Selena Gomez ha accennato a un suo possibile ritiro dalla musica, per concentrarsi più sulla recitazione e sul ruolo da produttrice. "È difficile continuare a fare ...Adiós è il nuovo brano estratto dall’album in uscita prossimamente. Nei mesi scorsi Selena Gomez ha ottenuto numerosi consensi con i primi singoli, ovvero De Una Vez, Baila Co ...