Scuole chiuse a Roma e nel Lazio da lunedì 15 marzo 2021? I presidi: “Con la Dad danni irreversibili per tutti” (Di venerdì 12 marzo 2021) I dubbi sono quasi tutti svaniti: il Lazio entrerà in zona rossa da lunedì 15 marzo. Il passaggio repentino da una zona gialla ad una rossa, però, sta provocando tante reazioni spiacevoli; le più rabbiose arrivano da due poli, l’Istituzione Scolastica e, ovviamente, i ristoratori. Con l’ingresso immediato in zona rossa, infatti, Roma e il Lazio vedranno nuovamente le porte di tutte le Scuole (di ogni ordine e grado) chiudersi per riaprirsi nello schermo di un computer. Sembra di essere tornati ad un anno fa, quando Conte annunciò la chiusura delle Scuole per due settimane e nessuno immaginava il resto della storia. Il rischio di contagi però è troppo alto, l’Rt è arrivato a 1,3 ed il nuovo governo è preoccupatissimo. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) I dubbi sono quasisvaniti: ilentrerà in zona rossa da15. Il passaggio repentino da una zona gialla ad una rossa, però, sta provocando tante reazioni spiacevoli; le più rabbiose arrivano da due poli, l’Istituzione Scolastica e, ovviamente, i ristoratori. Con l’ingresso immediato in zona rossa, infatti,e ilvedranno nuovamente le porte di tutte le(di ogni ordine e grado) chiudersi per riaprirsi nello schermo di un computer. Sembra di essere tornati ad un anno fa, quando Conte annunciò la chiusura delleper due settimane e nessuno immaginava il resto della storia. Il rischio di contagi però è troppo alto, l’Rt è arrivato a 1,3 ed il nuovo governo è preoccupatissimo. Leggi anche: ...

Advertising

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - DSantanche : Siamo alla 3ondata, l'ennesima che travolgerà tutto. Chiuse le scuole, falliscono le imprese, i sanitari ancora sol… - MediasetTgcom24 : Scuole chiuse in Lombardia, la rabbia per il poco preavviso #LOMBARDIA - FoxyBiondi : RT @carlaruocco1: Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. Nota po… - Alemilanista86 : @Pep9111 Noi siamo color rame (arancione rafforzato) con scuole chiuse e si devo dire che ci sono molti meno controlli -