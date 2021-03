Rifiuti: il sogno di un’Europa a impatto zero (Di venerdì 12 marzo 2021) Nei prossimi 30 anni si stima che la produzione mondiale annua di Rifiuti salirà a 3,4 miliardi di tonnellate, con un incremento di circa il 70% rispetto ai livelli attuali. Vero è che la comunità internazionale ha grandi ambizioni, attraverso l’attuazione di politiche “green” e l’imposizione di scadenze ed obiettivi collettivi, come indicato dall’Accordo di Parigi. Ripensare l’intero assetto della società moderna, cambiando la tradizionale catena produzione-consumo-scarto-inquinamento in produzione-consumo-riciclo-nuova risorsa, l’unica capace di garantire un’economia sostenibile per l’ambiente, è ormai un processo improrogabile. Proprio lo scorso febbraio, il Parlamento europeo ha richiesto norme più stringenti sul riciclo dei Rifiuti, con obiettivi vincolanti da raggiungere entro il 2030 per l’uso e il consumo di materiali. Si pensi che la sola ... Leggi su leurispes (Di venerdì 12 marzo 2021) Nei prossimi 30 anni si stima che la produzione mondiale annua disalirà a 3,4 miliardi di tonnellate, con un incremento di circa il 70% rispetto ai livelli attuali. Vero è che la comunità internazionale ha grandi ambizioni, attraverso l’attuazione di politiche “green” e l’imposizione di scadenze ed obiettivi collettivi, come indicato dall’Accordo di Parigi. Ripensare l’intero assetto della società moderna, cambiando la tradizionale catena produzione-consumo-scarto-inquinamento in produzione-consumo-riciclo-nuova risorsa, l’unica capace di garantire un’economia sostenibile per l’ambiente, è ormai un processo improrogabile. Proprio lo scorso febbraio, il Parlamento europeo ha richiesto norme più stringenti sul riciclo dei, con obiettivi vincolanti da raggiungere entro il 2030 per l’uso e il consumo di materiali. Si pensi che la sola ...

