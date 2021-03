**Pd: Letta, 'ho idee nette e forti, non ho intenzione di vivacchiare'** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "La politica è fatta dalla gente, non dai dirigenti, voglio aprire due settimane di dibattito nei circoli, poi lanceremo una serie di idee nuove con persone nuove e tanti dirigenti che troveranno una nuova forma di fare in modo trasparente, nella verità e nella lealtà dei rapporti". Lo ha detto Enrico Letta a Propaganda live. "Io ho idee nette e forti, non ho in mente di vivacchiare ma di imprimere una svolta. Per me la parola conta, sarò conseguente e mi aspetto che tutti lo siano, che non è d'accordo e chi è d'accordo, perchè troppe volte si nascondono dei non detti e poi alle prime difficoltà ognuno fa a modo suo". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "La politica è fatta dalla gente, non dai dirigenti, voglio aprire due settimane di dibattito nei circoli, poi lanceremo una serie dinuove con persone nuove e tanti dirigenti che troveranno una nuova forma di fare in modo trasparente, nella verità e nella lealtà dei rapporti". Lo ha detto Enricoa Propaganda live. "Io ho, non ho in mente dima di imprimere una svolta. Per me la parola conta, sarò conseguente e mi aspetto che tutti lo siano, che non è d'accordo e chi è d'accordo, perchè troppe volte si nascondono dei non detti e poi alle prime difficoltà ognuno fa a modo suo".

