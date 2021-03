Alcantara: «Non sono contento di come ho giocato fino ad ora» (Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato da TNT Sports Brasil, Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool, ha parlato dell’ottima prestazione fornita contro il Lipsia Intervistato da TNT Sports Brasil, Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool, ha parlato dell’ottima prestazione fornita contro il Lipsia: «Finalmente tra i migliori? In generale non leggo cosa si scrive su di me. Le critiche e tutto. Non leggo certe cose, anche se so di essere criticato. Io stesso non sono contento di come ho giocato da quando sono arrivato al Liverpool. Nuovo club, nuovo ambiente. Ho avuto un grave infortunio, avevo bisogno di tornare al ritmo della partita. Ma questa non è una scusa». SULLA STAGIONE – «Sappiamo che non è stato un periodo facile, ma queste vittorie in Champions sono state ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato da TNT Sports Brasil, Thiago, centrocampista del Liverpool, ha parlato dell’ottima prestazione fornita contro il Lipsia Intervistato da TNT Sports Brasil, Thiago, centrocampista del Liverpool, ha parlato dell’ottima prestazione fornita contro il Lipsia: «Finalmente tra i migliori? In generale non leggo cosa si scrive su di me. Le critiche e tutto. Non leggo certe cose, anche se so di essere criticato. Io stesso nondihoda quandoarrivato al Liverpool. Nuovo club, nuovo ambiente. Ho avuto un grave infortunio, avevo bisogno di tornare al ritmo della partita. Ma questa non è una scusa». SULLA STAGIONE – «Sappiamo che non è stato un periodo facile, ma queste vittorie in Championsstate ...

Advertising

MCalcioNews : Liverpool, Thiago Alcantara: 'Critiche? Non le ascolto ma so di non aver fatto bene' - zazoomblog : Liverpool Thiago Alcantara criticato: “Non leggo certe cose ma so di non aver fatto bene” - #Liverpool #Thiago… - ItaSportPress : Liverpool, Thiago Alcantara criticato: 'Non leggo certe cose ma so di non aver fatto bene' - - viagginbici : Una gita a #Taormina è già di per sé un’esperienza spettacolare. Da non dimenticarsi di visitare, lo si può’ fare… - ItsLexi5998 : Amico: Venerdì andiamo a fare il giro con i quod tutto il giorno alla Gole della’alcantara, vieni? Io: guarda ho il… -