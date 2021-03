Napoli, Boniek: “Milik sta bene al Marsiglia, ecco cosa mi ha detto. Zielinski? Tra i top nel suo ruolo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Zielinski è tra i 5 centrocampisti più forti in Europa.Empoli, il calciomercato di Corsi: “Parisi e Ricci da Napoli? Rispondo così. Se De Laurentiis vuole Dionisi lo paga!”Così Zibì Boniek, ex fuoriclasse polacco di Roma e Juventus intervenuto in merito ad alcuni temi legati al Napoli e ad alcuni giocatori appartenenti alla nazionale biancorossa. A partire da Robert Lewandowski, la Polonia ha in questi anni costruito solide basi per il campionato europeo itinerante che si disputerà a partire dal prossimo mese di giugno, contribuendo nella crescita calcistica di alcuni talenti molto interessanti. Arek Milik e Piotr Zielinski sono certamente tra questi, entrambi scoperti e maturati con la maglia del club partenopeo. ecco le sue parole proprio in merito ai momenti che i ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021)è tra i 5 centrocampisti più forti in Europa.Empoli, il calciomercato di Corsi: “Parisi e Ricci da? Rispondo così. Se De Laurentiis vuole Dionisi lo paga!”Così Zibì, ex fuoriclasse polacco di Roma e Juventus intervenuto in merito ad alcuni temi legati ale ad alcuni giocatori appartenenti alla nazionale biancorossa. A partire da Robert Lewandowski, la Polonia ha in questi anni costruito solide basi per il campionato europeo itinerante che si disputerà a partire dal prossimo mese di giugno, contribuendo nella crescita calcistica di alcuni talenti molto interessanti. Areke Piotrsono certamente tra questi, entrambi scoperti e maturati con la maglia del club partenopeo.le sue parole proprio in merito ai momenti che i ...

