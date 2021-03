La variante indiana spaventa l’Italia: i vaccini non sembrano funzionare (Di giovedì 11 marzo 2021) È stata registrata a Firenze la variante indiana del Covid. L’allarme dei medici: “I vaccini non sembrano funzionare”. A Firenze è stata individuata una nuova variante del Covid, o meglio una variante poco diffusa: si tratta della variante indiana, e a preoccupare è soprattutto il fatto che i vaccini sembrano inefficaci. Questo almeno sembra essere l’esito dei primi esami sulla nuova forma del virus. Covid, variante indiana a Firenze. I vaccini non sembrano funzionare La variante indiana è arrivata anche a Firenze. Si tratta del primo caso registrato in Italia. La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) È stata registrata a Firenze ladel Covid. L’allarme dei medici: “Inon”. A Firenze è stata individuata una nuovadel Covid, o meglio unapoco diffusa: si tratta della, e a preoccupare è soprattutto il fatto che iinefficaci. Questo almeno sembra essere l’esito dei primi esami sulla nuova forma del virus. Covid,a Firenze. InonLaè arrivata anche a Firenze. Si tratta del primo caso registrato in Italia. La ...

