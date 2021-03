Francesca Parisella, chi è? La donna protagonista su Rai 2 (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Parisella sarà alla conduzione di Anno 20 in onda da stasera su Rai 2. Professionalità e intelligenza al servizio della tv di Stato. Francesca Parisella, chi è? (Instagram)Nata a Fondi in provincia di Latina il 9 marzo del 1977 da molti anni vive a Roma. Non si sa molto sui suoi studi visto che è una donna molto riservata. Dal 2009 fa parte dell’ordine dei giornalisti, professionista seria e preparata. Tra i suoi successi ci sono state diverse esperienze a Mediaset dove è stata giornalista d’inchiesta per Matrix e Quarta Repubblica. Per la trasmissione di Canale 5 ha composto dei servizi davvero avvincenti e pieni di colpi di scena. Andiamo a conoscerla meglio. Francesca Parisella, chi è? La sua carriera Francesca ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)sarà alla conduzione di Anno 20 in onda da stasera su Rai 2. Professionalità e intelligenza al servizio della tv di Stato., chi è? (Instagram)Nata a Fondi in provincia di Latina il 9 marzo del 1977 da molti anni vive a Roma. Non si sa molto sui suoi studi visto che è unamolto riservata. Dal 2009 fa parte dell’ordine dei giornalisti, professionista seria e preparata. Tra i suoi successi ci sono state diverse esperienze a Mediaset dove è stata giornalista d’inchiesta per Matrix e Quarta Repubblica. Per la trasmissione di Canale 5 ha composto dei servizi davvero avvincenti e pieni di colpi di scena. Andiamo a conoscerla meglio., chi è? La sua carriera...

