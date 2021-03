Carlotta Dell’Isola pentita di aver partecipato al GF Vip: “Non sono venuta fuori perché…” (FOTO) (Di giovedì 11 marzo 2021) A distanza di nove giorni dalla fine del GF Vip, i vari protagonisti che vi hanno preso parte continuano a far parlare di sé e tra di loro c’è anche Carlotta Dell’Isola. In una recente intervista Alfonso Signorini ha dichiarato di non essere rimasto molto soddisfatto dalla sua performance all’interno della casa. Ebbene, a quanto pare, anche la diretta interessata sembra abbastanza pentita di aver preso parte all’edizione di quest’anno del reality show di Canale 5. In un botta e risposta con i fan la ragazza ha svelato i motivi. Perché Carlotta è pentita del GF Vip Carlotta Dell’Isola si è aperta con i fan di Instagram durante una sessione di domande ed ha parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip. Un utente le ha domandato cosa farebbe se ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021) A distanza di nove giorni dalla fine del GF Vip, i vari protagonisti che vi hanno preso parte continuano a far parlare di sé e tra di loro c’è anche. In una recente intervista Alfonso Signorini ha dichiarato di non essere rimasto molto soddisfatto dalla sua performance all’interno della casa. Ebbene, a quanto pare, anche la diretta interessata sembra abbastanzadipreso parte all’edizione di quest’anno del reality show di Canale 5. In un botta e risposta con i fan la ragazza ha svelato i motivi. Perchédel GF Vipsi è aperta con i fan di Instagram durante una sessione di domande ed ha parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip. Un utente le ha domandato cosa farebbe se ...

