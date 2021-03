Benevento | ricordi Calcaterra? Ora allena una squadra femminile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Torna Fabioe lo su una panchina “rosa“. L’ex vicetore deldi Agatino Cuttone nella stagione 2010/11, poi spostato al ruolo di responsabile dell’area tecnica del settore giovanile giallorosso, è diventato infatti il nuovo tecnico del Como Women, società quarta in classifica in serie B. Il sodalizio lariano ha annunciato l’arrivo del tecnico classe 1965 con il seguente comunicato: “Il Como Women comunica di avere affidato la conduzione tecnica della Primaa Fabio. Mistervanta un lungo passato nel calcio professionistico, prima come giocatore (in Serie A e in Serie B con le maglie di Inter, Lazio, Bari e Cesena) e successivamente come tecnico e dirigente, sempre ai ...