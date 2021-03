Ambulanza in attesa da ore al Ps di Salerno: la protesta della Croce Rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ha suscitato la reazione del direttore della Croce Rossa di Salerno, Antonio Carucci quanto sta accadendo al Pronto Soccorso di Salerno. Dalla serata di ieri, c’è un’Ambulanza della Croce Rossa che dalle ore 20,00 attende di far assistere un paziente presunto Covid e non riesce ad accedere alla struttura che sostiene di non avere posti. Si tratta di una persona senza fissa dimora. Il direttore Carucci esasperato ha lanciato un grido di protesta per la lunga ed estenuante attesa, ritenuta davvero eccessiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha suscitato la reazione del direttoredi, Antonio Carucci quanto sta accadendo al Pronto Soccorso di. Dalla serata di ieri, c’è un’che dalle ore 20,00 attende di far assistere un paziente presunto Covid e non riesce ad accedere alla struttura che sostiene di non avere posti. Si tratta di una persona senza fissa dimora. Il direttore Carucci esasperato ha lanciato un grido diper la lunga ed estenuante, ritenuta davvero eccessiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

