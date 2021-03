Spesa e farmaci: dipendenti comunali li portano a casa di anziani, deboli, positivi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Mango Piemonte (Sa) – Ecco una iniziativa giusta. L’Amministrazione comunale di San Mango Piemonte organizza un servizio di recapito a domicilio “per supportare anziani, immunodepressi e persone in quarantena”. Si legge: “L’amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che è attivo il servizio ‘pronto Spesa e farmaci’. Saranno i dipendenti comunali a garantire che alimenti e medicinali arrivino a destinazione. Le prenotazioni vanno effettuate ai seguenti numeri 089631031 – 329 31 79 231. Si pagherà quanto battuto sullo scontrino”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Mango Piemonte (Sa) – Ecco una iniziativa giusta. L’Amministrazione comunale di San Mango Piemonte organizza un servizio di recapito a domicilio “per supportare, immunodepressi e persone in quarantena”. Si legge: “L’amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che è attivo il servizio ‘pronto’. Saranno ia garantire che alimenti e medicinali arrivino a destinazione. Le prenotazioni vanno effettuate ai seguenti numeri 089631031 – 329 31 79 231. Si pagherà quanto battuto sullo scontrino”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

