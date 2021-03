Sardine grottesche e imbarazzanti | la Cristallo a Bonaccini | «Parli di Renzi e lo chiami Matteo»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Grottesca la vicendae Pd. Jasmine, la portavoce, straparla a vanvera. Per il Pd sono ormai una spina nel fianco tra le tante. “Ieri ho sentitodalla Berlinguer. Il suo attacco nei miei confronti, per il fatto che l’avrei definito ‘di destra’. Pensavo fosse ormai fuori dal dibattito, visto che si tratta di un titolo sbagliato di un giornale. Che ho fatto subito modificare. Io non ho detto che è di destra, ho detto che è stato irriconoscente verso le; e che sul tema delle autonomie non sono d’accordo”. Così Jasmine, portavoce delle, parla all’AdnKronos. Del resto, dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. dietro a mattia Santori c’è lei, un titano della cultura politica. I suoi interventi sono uno stupidario ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sardine grottesche

Linkiesta.it

... tra sceltee improbabili soluzioni miracolistiche come quella di Gino Strada». Le, intanto, continuano a fare il tifo via Twitter per il fondatore di Emergency Gino Strada : «Ne ...... tra sceltee improbabili soluzioni miracolistiche come quella di Gino Strada». Le, intanto, continuano a fare il tifo via Twitter per il fondatore di Emergency Gino Strada : «Ne ...