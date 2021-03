Rosalinda Cannavò abbandona i social: “Sono stata insultata” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, reduce dal GF Vip, ha preso una scelta difficile: quella di abbandonare i social a causa di insulti che ha ricevuto. Rosalinda Cannavò ha terminato la sua quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, dove è stata tra le protagoniste assolute. L’attrice siciliana ha preso una decisione importante, quella di allontanarsi dai social. L’ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021), reduce dal GF Vip, ha preso una scelta difficile: quella dire ia causa di insulti che ha ricevuto.ha terminato la sua quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, dove ètra le protagoniste assolute. L’attrice siciliana ha preso una decisione importante, quella di allontanarsi dai. L’ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Andrea Zenga e la gaffe con Rosalinda: 'Il mio primo regalo per te' ma lei non gradisce La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue nel migliore dei modi anche adesso che si sono spenti i riflettori sul Grande Fratello Vip 5. I due, continuano a tenere informati i loro tantissimi fan sui social, dove ...

Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: 'Andata via a Roma per un giorno' Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno proseguendo la loro relazione sentimentale, nata al 'Grande Fratello Vip'. I due, nonostante le varie critiche subite sul web, stanno rispondendo con l'amore anche se l'...

