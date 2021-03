Piattaforme e vaccini | come gli Usa hanno risolto il problema dei vaccini avanzati

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dr. B non è la prima applicazione che si pone questo obiettivo ma è senza dubbio quella che sta permettendo a più persone di ricevere le dosi di vaccino che, a fine giornata, non sono state somministrate. Per ora il servizio – creato da Cyrus Massoumi – è attivo a New York e in Arkansas e più di mezzo milione di persone si è iscritto per entrare nel programma – quando due settimane fa erano circa 300 mila gli iscritti – che mira a ridurre al minimo lo spreco delle dosi di vaccino. «Questo vaccino è la risorsa più sacra che abbiamo sulla terra in questo momento e ci siamo preoccupati del fatto che molte dosi andassero perdute a fine giornata», ha affermato Massoumi. Mentre in Italia succede che per le dosi avanzate di Pfizer si venga chiamati con la richiesta di raggiungere l’ospedale in tempi record di quindici minuti –racconta il Corriere – negli Stati Uniti un ...