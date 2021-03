Luna Rossa c’è! 1 a 1 dopo la prima giornata di America’s Cup (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa c’è! La prima giornata si chiude 1 a 1 ed ora l’America’s Cup è più avvincente che mai. Nonostante tutti i vantaggi (regatare in acque amiche ed aver scritto il regolamento), Team New Zealand non si impone come si pensava e l’imbarcazione italiana strappa all’esordio un risultato che rilancia le proprie ambizioni e fa sognare gli italiani. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa c’è! La prima giornata si chiude 1 a 1 ed ora l’America’s Cup è più avvincente che mai. Nonostante tutti i vantaggi (regatare in acque amiche ed aver scritto il regolamento), Team New Zealand non si impone come si pensava e l’imbarcazione italiana strappa all’esordio un risultato che rilancia le proprie ambizioni e fa sognare gli italiani.

