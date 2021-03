Milan, Galli: “Pioli bravo a preparare l’ultima partita” (Di martedì 9 marzo 2021) Galli, ex difensore e dirigente del Milan, ha parlato del momento della squadra rossonera, allenata da Pioli. Ecco le sue dichiarazioni. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 marzo 2021), ex difensore e dirigente del, ha parlato del momento della squadra rossonera, allenata da. Ecco le sue dichiarazioni. Pianeta

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Galli: '#Pioli bravo a preparare l'ultima partita' - #ACMilan - MondoNapoli : Galli: 'Il Napoli ha recuperato calciatori fondamentali! Gattuso? Può battere il Milan, vi spiego' -… - tuttonapoli : Galli avvisa: “Il Milan adesso è più giocabile, non è più continuo come prima” - sportli26181512 : F. Galli: 'Pioli bravo a preparare la partita contro il Verona. Sul Napoli...': Intervenuto a Radio Marte, Filippo… - ilnapolionline : F. Galli: 'Gattuso sarà un leone in gabbia, Milan più abbordabile adesso' - -