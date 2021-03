Comunicato della Regina Elisabetta su Harry e Meghan: le parole della Regina dopo l’intervista scandalo (Di martedì 9 marzo 2021) dopo l’intervista rilasciata dal Principe Harry e dalla Duchessa Meghan Markle all’americana Oprah Winfrey, è arrivata ora la risposta ufficiale della Regina Elisabetta. Oltremanica ci si domandava quale sarebbe stata la reazione all’intervista in cui Meghan ha rivelato alcuni spiacevoli episodi nell’ambito della Famiglia Reale, fatti che hanno portato lei e il fratello di William a lasciare ufficialmente la Corona. Il Comunicato di Buckingham Palace su Harry e Meghan Sui tabloid del Regno Unito, è scoppiato il caos: da un lato chi chiede apertamente che vengano prese sanzioni severe nei confronti del Principe ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 marzo 2021)rilasciata dal Principee dalla DuchessaMarkle all’americana Oprah Winfrey, è arrivata ora la risposta ufficiale. Oltremanica ci si domandava quale sarebbe stata la reazione alin cuiha rivelato alcuni spiacevoli episodi nell’ambitoFamiglia Reale, fatti che hanno portato lei e il fratello di William a lasciare ufficialmente la Corona. Ildi Buckingham Palace suSui tabloid del Regno Unito, è scoppiato il caos: da un lato chi chiede apertamente che vengano prese sanzioni severe nei confronti del Principe ...

marcodimaio : Inaccettabile che ancora oggi una donna sia penalizzata perché diventa mamma. È la storia incredibile della pallavo… - LegaSalvini : ?? #ErikaStefani: Accolgo favorevolmente e con soddisfazione il fatto che il Ministero della Salute Roberto Speranz… - SeaWatchItaly : ?? Il TAR di Palermo ha sospeso oggi i fermi che bloccavano #SeaWatch4 in porto da 6 mesi, in attesa di un pronuncia… - GuardaStelle82 : @Lorenzo_Dedalus @senzalattosio E dal comunicato che ha rilasciato in modo molto diplomatico da ragione a loro, che… - pasqualinipatri : Scarpa d’oro 2019-2020, la cerimonia di consegna a Ciro Immobile: il comunicato della Lazio -